خطة من 5 نقاط لوقف الحرب .. بريطانيا تقترح «مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار»

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، إن بريطانيا اقترحت خطة من 5 نقاط لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المقترح البريطاني ينص على وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، كما يتضمن مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار.

وأشارت كذلك إلى أن مقترح بريطانيا يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعد الحرب، موضحة أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون ناقش المقترح البريطاني مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولين من 10 دول يحاولون صياغة اقتراحات لإنهاء الحرب في غزة وحل مشكلة حكم القطاع بعد الحرب.