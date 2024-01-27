انت الان تتابع خبر موسكو: كييف ارتكبت خطأ قاتلا برفضها السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب بوليانسكي في منصة "إكس": "أوصي بالقراءة لكل من لديه شكوك في أن نظام كييف ورعاته الغربيين أضاعوا فرصة تحقيق السلام في مارس وأبريل 2022. وبذلك ارتكبوا خطا فادحا".

وجرت المفاوضات الأولى بين روسيا وأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوائل مارس 2022 في بيلاروس، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.



في 29 مارس 2022، عقدت الجولة التالية في إسطنبول، حينها تلقت موسكو من كييف لأول مرة مقترح اتفاق مستقبليا، وتضمنت التزامات بشأن وضعية الحياد وعدم الانحياز لأوكرانيا ورفضها نشر أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها.