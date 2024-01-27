استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

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وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر إن "طائرات مسيرة استهدفت مركز القيادة الأمريكي الواقع جانب سد حياك في قرية خربة عدنان المعروفة باسم "ريباريا" بريف مدينة المالكية شمال الحسكة".

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.

وفجر، اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا.

كما أعلنت مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.