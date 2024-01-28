أكّد الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والدّيمقراطي، وتعهّد الرّئيس الأميركي جو بايدن بتطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفّقات كبيرة من المهاجرين.
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "اتفاقًا سيّئًا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مشيرًا إلى أنّ الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".
وكان قد لفت بادين إلى أنّ مشروع القانون يضمّ مجموعة إصلاحات تُعدّ "الأقوى" لضبط الحدود، مركّزًا على أنّه "سيمنحني هذا، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظّة. وإذا ما أعطيت هذه السّلطة، فسأستخدمها في اليوم نفسه الّذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح نافذًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أكد معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة: الوضع يشبه "كارثة على وشك الحدوث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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