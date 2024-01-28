بن عبدالرحمن بحث مع عبداللهيان بتطورات حرب غزة: قطر ملتزمة بتيسير المفاوضات بين إيران والدول الغربية

أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره ال​إيران​ي ​حسين أمير عبداللهيان​، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين، وآخر تطوّرات الحرب في ​قطاع غزة​، وتداعياتها على المنطقة وسبل خفض التّصعيد".

وأكّد بن عبدالرحمن "التزام دولة قطر بجهودها في الوساطة وتيسير المفاوضات بين إيران والدول الغربيّة، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الأخير بين إيران و​الولايات المتحدة الأميركية​، الّذي تمّ بوساطة قطريّة".