قاووق: العدو بمأزق تاريخي وخطر وجودي ولن يُجني من استمرار الحرب إلا المزيد من الخسائر

لفت عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" الشّيخ ​نبيل قاووق​، إلى أنّ "منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، والعدو في مأزق تاريخي وكارثة استراتيجيّة غير مسبوقة. هذه الحرب هشّمت الهيبة الإسرائيليّة وألقت بالعدو إلى قعر الهزيمة".

وركّز، خلال مراسم إحياء أسبوع حيدر حسين إبراهيم، الّذي سقط "على طريق القدس"، في مجمع الإمام الصّادق في منطقة الأجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبيّة، على أنّ "الكيان الإسرائيلي ما عاد في مكانه، بل صار في مكان آخر وصار في زمان آخر. كلّ الكيان الإسرائيلي بات اليوم في مأزق استراتيجي وخطر وجودي، فقدوا الأمل بالمستقبل، وفقدوا الأمن والحماية والردع، وما عادوا يثقون بقدرة جيشهم".

وأكّد قاووق أنّ "العدو لن يُجني من استمرار الحرب إلّا المزيد من الخسائر"، مشيرةً إلى أنّ "إطالة الحرب على ​غزة​ تعني تراكم الإخفاقات وتعميق الهزائم".