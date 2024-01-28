الكثيرين لم يتعلموا شيئا من المحرقة.. نتنياهو حاملاً كتاب هتلر: الدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، السبت، حاملا نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.

ونقلت "معا" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الكتاب وجد في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.

وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).

و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنون "Mein Kampf" باللغة الألمانية.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئا من المحرقة".

وأضاف نتنياهو: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".

وكان نتنياهو يتحدث عن تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في غزة، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرا.