القيادة الوسطى الأميركية: السفينة "مارلين لواندا" عادت إلى مسارها ولا إصابات بالهجوم عليها بخليج عدن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "في الأمس، ضرب ​الحوثيون​ المدعومون من ​إيران​، السّفينة "Marlin Luanda" المملوكة لجزر ​برمودا​ والّتي ترفع علم جزر مارشال، ب​صاروخ باليستي​ مضاد للسّفن في خليج ​عدن​"، موضحةً أنّ "السّفينة تقوم بنقل شحنة من النفتا، وهو خليط هيدروجين سائل شديد الاشتعال، للاستخدام التّجاري".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشّحن. استجابت كلّ من "يو إس إس كارني" (DDG 64)، والفرقاطة البحريّة الفرنسيّة FS Alsace" (D656)"، والفرقاطة البحريّة الهنديّة INS Visakhapatnam" (DD66)" بسرعة، حيث قدّمت مواد مهمّة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطّاقم المدني، الّذي استُنفدت قدرته على مكافحة الحرائق"، مشيرةً إلى أنّ "الطّاقم متعدّد الجنسيّات، الّذي عرّض الحوثيون حياته للخطر، يتكوّن من 22 هنديًّا وبنغلاديشي".

وكشفت القيادة أنّ "بفضل هذا الرّدّ السّريع من قبل القوّات البحريّة الأميركيّة والهنديّة والفرنسيّة، تمّ إخماد الحريق الآن. ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السّفينة صالحة للإبحار، وعادت إلى مسارها السّابق".