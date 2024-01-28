بايدن سيلتقي شولتس في 9 شباط وسيبحثان بالحرب بأوكرانيا وبسبل تجنب التصعيد بالشرق الأوسط

أعلن ​البيت الأبيض​، أنّ الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ سيلتقي المستشار الألماني ​أولاف شولتس​ في ​واشنطن​، في التّاسع من شباط المقبل، و"سيكرّر الجانبان دعمهما القوي لدفاع ​أوكرانيا​ عن أراضيها وشعبها، في مواجهة حرب ​روسيا​ العدوانيّة".

وأوضح في بيان، أنّ بايدن وشولتس سيبحثان أيضًا في "السّبل الهادفة إلى تجنّب تصعيد إقليمي في ​الشرق الأوسط​، ودعمهما الرّاسخ لحقّ ​إسرائيل​ في الدّفاع عن نفسها، ووجوب تقديم مزيد من المساعدة الحيويّة وتأمين الحماية للمدنيّين في ​غزة​".

وتزامن إعلان اللّقاء بين الجانبين، مع مفاوضات يخوضها بايدن مع الجمهوريّين في الكونغرس، في شأن تقديم مساعدة عسكريّة جديدة إلى كييف، بالتّوازي مع تشديد سياسة الهجرة الأميركية.