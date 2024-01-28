أعلن البيت الأبيض، أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، في التّاسع من شباط المقبل، و"سيكرّر الجانبان دعمهما القوي لدفاع أوكرانيا عن أراضيها وشعبها، في مواجهة حرب روسيا العدوانيّة".
وأوضح في بيان، أنّ بايدن وشولتس سيبحثان أيضًا في "السّبل الهادفة إلى تجنّب تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، ودعمهما الرّاسخ لحقّ إسرائيل في الدّفاع عن نفسها، ووجوب تقديم مزيد من المساعدة الحيويّة وتأمين الحماية للمدنيّين في غزة".
وتزامن إعلان اللّقاء بين الجانبين، مع مفاوضات يخوضها بايدن مع الجمهوريّين في الكونغرس، في شأن تقديم مساعدة عسكريّة جديدة إلى كييف، بالتّوازي مع تشديد سياسة الهجرة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن سيلتقي شولتس في 9 شباط وسيبحثان بالحرب بأوكرانيا وبسبل تجنب التصعيد بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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