كنعاني بعد الاعتداء المسلح في سراوان: إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بالمساس بالعلاقات الأخوية بينهما

أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​ناصر كنعاني​، عن إدانته بشدّة "الاعتداء المسلّح الذي وقع صباح السّبت في ضواحي سراوان بمحافظة ​سيستان​ و​بلوشستان​ جنوب شرق إيران، والّذي أدّى بحسب التّقارير الأوّليّة وما زال قيد التّحقيق، إلى مقتل 9 مواطنين باكستانيّين وإصابة 3 أشخاص"، مبديًا تعاطفه مع ​الحكومة الباكستانية​ وذوي الضّحايا.

وأعلن أنّ "التّحقيق في هذا المجال جار من قبل السّلطات المعنيّة في إيران"، مؤكّدًا أنّ "إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بالمساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين".

وكان قد أشار نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن والشّرطة، علي رضا مرحمتي، إلى أنّ ثلاثة مسلّحين أطلقوا النّار على أجانب في مقرّ إقامة الأجانب في سيركان سراوان، ما أدّى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.