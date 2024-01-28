الدفاع الروسية: القوات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان، "التّصدّي لمحاولة من قبل نظام ​كييف​، لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي ​روسيا​، باستخدام راجمات "أوراغان"، مشيرةً إلى أنّ "منظومات الدّفاع الجوّي الرّوسيّة المناوبة اعترضت صاروخًا فوق أراضي مقاطعة ​بيلغورود​".

من جهته، أشار حاكم مقاطعة بيلغورود الرّوسيّة فياتشيسلاف غلادكوف، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "​القوات الأوكرانية​ قصفت مرّة أخرى قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة. ولم تقع إصابات، بل لحقت أضرار بخطّ ​الكهرباء​، ممّا تسبّب بانقطاع التيّار الكهربائي عن 4 شوارع في القرية"، لافتًا إلى أنّ "الخدمات التّشغيليّة والطّوارئ ستبدأ في إزالة آثار القصف، بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية".

وتقع قرية نوفايا تافولجانكا على بعد نصف كيلومتر من الحدود الأوكرانيّة.