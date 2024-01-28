أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "التّصدّي لمحاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا، باستخدام راجمات "أوراغان"، مشيرةً إلى أنّ "منظومات الدّفاع الجوّي الرّوسيّة المناوبة اعترضت صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
من جهته، أشار حاكم مقاطعة بيلغورود الرّوسيّة فياتشيسلاف غلادكوف، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القوات الأوكرانية قصفت مرّة أخرى قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة. ولم تقع إصابات، بل لحقت أضرار بخطّ الكهرباء، ممّا تسبّب بانقطاع التيّار الكهربائي عن 4 شوارع في القرية"، لافتًا إلى أنّ "الخدمات التّشغيليّة والطّوارئ ستبدأ في إزالة آثار القصف، بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية".
وتقع قرية نوفايا تافولجانكا على بعد نصف كيلومتر من الحدود الأوكرانيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: القوات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.