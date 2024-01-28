نتانياهو: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب وقطر تستضيف قادة "حماس" وتمولها ويمكنها الضغط عليها

أكّد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع الأهداف المعلنة للحرب في ​قطاع غزة​، وهي القضاء على حركة "حماس"، إعادة جميع المختطفين، وضمان عدم بقاء قطاع غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل"، مشدّدًا على أنّه "ليس أمامنا مخرج إلّا بتحقيق النّصر الكامل. وحتّى لو استغرق الأمر وقتًا، فلن نتخلّى عن هذه المهمّة".

وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ إسرائيل لن تنسى أبدًا "أهوال 7 تشرين الأوّل الماضي"، معلنًا أنّ "حتّى الآن، أعدنا 110 مختطفين، ونحن مصمّمون على إعادة الجميع إلى ديارهم، ونحن نعمل على هذا على مدار الساعة، بما في ذلك الآن". ولفت إلى أنّ "فيما يتعلّق بقطر، فأنا لا أتراجع عن أيّ كلمة قلتها، فالدوحة تستضيف قادة "حماس" وتموّلها، ويمكنها أن تضغط عليها".

وركّز نتانياهو على أنّ "لدينا الحق في الدّفاع عن أنفسنا، ولا أحد يمكنه أن يمنعنا من ذلك. ويجب فتح التّحقيقات بعد انتهاء الحرب وليس في ذروتها، ولا يجب أن ينشغل الضبّاط والسّياسيّون الآن في البحث عن محامين".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السّبت، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكريّيه إلى 2757 شخصًا منذ 7 تشرين الأوّل 2023، فيما تشير معلومات إسرائيليّة وتقديرات عسكريّة عالميّة إلى أنّ عدد الجرحى أكبر من الأرقام المعلَنة رسميًّا. كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 بين ضبّاط وجنود، منذ التّاريخ نفسه.