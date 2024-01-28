رئيس وزراء اليمن: قرار أميركا بإعادة تصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية ينبغي أن يكون محل إجماع دولي

أكّد رئيس الوزراء ​اليمن​ي ​معين عبد الملك​، أنّ "القرار الأميركي بإعادة تصنيف جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيّين) جماعة إرهابيّة، ينبغي أن يكون محلّ إجماع دولي، بعد استنفاد كلّ الخيارات الممكنة معهم، وإصرارهم على قطع الطّريق أمام جهود السّلام كافّة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني"، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار، خلال لقائه في ​الرياض​، مساعدة مدير الوكالة الأميركيّة للتّنمية الدّوليّة سونالي كردي، والسّفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، إلى أنّ "الحكومة حريصة على عدم تأثّر الأعمال الإغاثيّة والإنسانيّة بهذا التّصنيف، وستعمل بمختلف الآليّات لضمان ذلك، وملتزمة بأيّ مسار ينهي معاناة اليمنيّين".