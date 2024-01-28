ترند اليوم: سعر الذهب وتطورات الأوضاع في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الـ 24 ساعة الماضي:

سعر الذهب

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم صحة "ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار".

شعبة الذهب توضح حقيقة تحرير محاضر للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

بعد تقلبات.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 50 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

ولاية تكساس

استمرار أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، تسبب في اشتعال التوترات بين ولاية تكساس والمسؤولين الفيدراليين، وذلك بعد إعلان المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري.

"قد تحدث حرب أهلية".. تكساس تطالب بالانفصال عن الولايات المتحدة