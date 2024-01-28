نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركين: مفاوضون أميركيون وضعوا مسوّدة اتفاق تدمج مقترحات إسرائيل وحماس

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مفاوضي الولايات المتحدة وضعوا مسوّدة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل وحماس بشأن صفقة لإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وذكرت الصحيفة أن مسوّدة الاتفاق المكتوبة ستُشكل إطار عمل للتباحث في اجتماع باريس، وأنها قد تُفضي إلى إبرام اتفاق فعلي خلال الأسبوعين القادمين، يُحدث تحولّا في الصراع، بحسب وصفها.

وكشفت إن المفاوضين لديهم تفاؤل حذر بأن اتفاقا نهائياً في متناول اليد، مشسرة إلى أنه ما زالت هناك خلافات مهمة قائمة، وفقاً للمسؤولين الذين لم تُسّهم.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن حركة حماس تتّخذ موقفاً متصلّبا في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.