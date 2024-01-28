وزير الخارجية الصيني حذر واشنطن من استقلال تايوان: هذه القضية أكبر التحديات في العلاقات

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، من استقلال تايوان، وذلك خلال اجتماعهما الذي استمر ليومين في تايلاند، وفقاً لوزارة الخارجية الصينية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج وصفه هذه القضية بأنها أكبر التحديات في العلاقات بين بكين وواشنطن، وبالتالي فإنه على ما يبدو قد حث الولايات المتحدة في اجتماعه مع سوليفان على عدم التدخل في القضايا المتعلقة بالجزيرة.

واكد البيت الأبيض، إن سوليفان "ناقش القضايا المتعلقة بالمضيق" مع وانج، وشدد على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وتابع أن الاجتماع يعد استمراراً لالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمتهما في تشرين الثاني بالقرب من سان فرانسيسكو "بالحفاظ على التواصل الاستراتيجي وإدارة العلاقة بشكل مسؤول".