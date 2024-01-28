طالبت وزارة الخارجية الباكستانية، إيران بفتح "تحقيق فوري" حول مقتل 9 من باكستانيين داخل منزل في محافظة سيستان بلوشستان جنوبي شرقي البلاد.
ووصف في بيان لها، السبت، الحادثة بـ "العمل الإرهابي"، معربة عن "التنديد الشديد" بهذه الحادثة.
وطالب السلطات الإيرانية بفتح تحقيق فوري حول الحادثة، وإلقاء القبض على المسؤولين، مؤكداً على أن مثل هذه الممارسات لن توقف مكافحة باكستان للإرهاب.
وتأتي هذه الحادثة قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى باكستان يوم 29 كانون الثاني الجاري.
وكانت وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران، قد أعلنت في وقت سابق مقتل 9 أجانب على يد مسلحين مجهولين في محافظة سيستان – بلوشستان.
وفي سياق آخر، استأنف السفيرين الباكستاني والإيراني مهامهما بشكل متبادل عقب استدعائهما من قبل بلدانهما، عقب تبادلهما قصف "أهداف إرهابية" في أراضي الطرف الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان طالبت إيران بفتح تحقيق فوري حول مقتل 9 باكستانيين داخل منزل بمحافظة سيستان بلوشستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.