خارجية باكستان طالبت إيران بفتح تحقيق فوري حول مقتل 9 باكستانيين داخل منزل بمحافظة سيستان بلوشستان

طالبت وزارة الخارجية الباكستانية، إيران بفتح "تحقيق فوري" حول مقتل 9 من باكستانيين داخل منزل في محافظة سيستان بلوشستان جنوبي شرقي البلاد.

ووصف في بيان لها، السبت، الحادثة بـ "العمل الإرهابي"، معربة عن "التنديد الشديد" بهذه الحادثة.

وطالب السلطات الإيرانية بفتح تحقيق فوري حول الحادثة، وإلقاء القبض على المسؤولين، مؤكداً على أن مثل هذه الممارسات لن توقف مكافحة باكستان للإرهاب.

وتأتي هذه الحادثة قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى باكستان يوم 29 كانون الثاني الجاري.

وكانت وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران، قد أعلنت في وقت سابق مقتل 9 أجانب على يد مسلحين مجهولين في محافظة سيستان – بلوشستان.

وفي سياق آخر، استأنف السفيرين الباكستاني والإيراني مهامهما بشكل متبادل عقب استدعائهما من قبل بلدانهما، عقب تبادلهما قصف "أهداف إرهابية" في أراضي الطرف الآخر.