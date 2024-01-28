رئيسي: يجب التصدي بجد لاي محاولة ترمي الى اثارة الاجواء في العلاقات بين إيران وباكستان

ركّز الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على أنّ "البلدين الشقيقين ايران وباكستان، تربط بينهما اواصر وثيقة لن تنقطع، ومتجذرة في مشتركاتهما الدينية والثقافية والحضارية".

واشار، خلال لقائه السفير الباكستاني الجديد في ايران محمد مدثر تيبو، الى "سياسة حسن الجوار والتقارب" التي تنتهجها حكومته، مبيّنًا أنّ "من وجهة نظر إيران، فإن الحدود المشتركة تتيح فرصا مواتية للتبادل الاقتصادي وتعزيز امن الجيران". وشدّد على "ضرورة الاستفادة من هذه الفرص في مواجهة جميع المحاولات المزعزعة للامن"

واعتبر رئيسي أن "امن باكستان من امن إيران"، لافتا الى "التداعيات والاثار المخربة لنشاطات الزمر الارهابية العميلة لاميركا في المنطقة طوال السنوات الماضية، ولاسيما في العراق وسوريا، وايضا تواجد هذه الجماعات الارهابية التي تنفذ اجندات القوى الاجنبية في المنطقة لتهديد مصالح الدول الاقليمية جميعا". ورحب بـ"التعاون الاقليمي لمكافحة الارهاب".

وأوضح أن "هناك ارادة لدى المسؤولين في ايران وباكستان، لتوسيع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية"، مؤكدا "تنفيذ الخطط المشتركة في مجال مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجرائم الممنهجة". وأعلن أنه "يجب التصدي بجد لاي محاولة ترمي الى اثارة الاجواء في العلاقات بين طهران واسلام اباد، على امل ان تسهم جهود السفير الباكستاني الجديد لدى ايران، في اتخاذ خطوات مؤثرة لتوسيع العلاقات الثنائية بكافة المجالات".