افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تعرض الاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا لقصف مدفعي متقطع، مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية".

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