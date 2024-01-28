معاريف: عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي لتآكل إنجازات إسرائيل

أفادت صحيفة "معاريف" بأن "نشاط حركة حماس في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الشمال تثير قلقا في إسرائيل".

ولفتت الصحيفة الى أن "عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي لتآكل إنجازات إسرائيل".