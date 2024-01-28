أفادت صحيفة "معاريف" بأن "نشاط حركة حماس في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الشمال تثير قلقا في إسرائيل".
ولفتت الصحيفة الى أن "عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي لتآكل إنجازات إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي لتآكل إنجازات إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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