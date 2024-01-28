ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول المانحة "ضمان استمرارية عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات اسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول".
وأوضح في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا"، مؤكدا ان "الأفعال الشنيعة التي قد يكون ارتكبها هؤلاء الموظفون يجب أن تكون لها عواقب. لكن يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني".
وشدد على أن "مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم، لكن التمويل الحالي للأنوروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في شباط". وأكد اننا "أنهينا خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا المتورطين في هجوم 7 تشرين الاول على إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: أنهينا خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا المتورطين في هجوم 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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