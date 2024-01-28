الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 قتيلا و65087 مصابا

اعلنت وزارة الصحة بغزة،"ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة".

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