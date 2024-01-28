وسائل اعلام ايرانية: إيران تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

افادت وسائل اعلام ايرانية بأن "سلطات إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية باستخدام صاروخ سيمرج الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية". وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوجراما بينما يزن الآخران عشرة كيلوغرامات لكل منهما. وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض. وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية. والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء.

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