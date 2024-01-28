النشرة: إستهداف تعاونية على مثلث طيرحرفا الجبين

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مؤسسة تجارية عند مثلث طير حرفا - الجبين جنوبي لبنان فجر اليوم مما أدى تضررها بشكل كبير مع مؤسسات مجاورة".

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