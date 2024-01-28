افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "غزارة المتساقطات ليل امس وصباح اليوم في منطقة حاصبيا، أدت إلى سيول من المرتفعات جرفت معها الوحول والاتربة إلى مجرى نهر الحاصباني، والحقت اضرارا كبيرة في الثروة السمكية، كما سببت فيضانات طاولت المنتزهات المجاورة لضفتيه".
ولفت الى ان "غزارة الأمطار أحدثت بعض الانهيارات على جانبي الطرقات، الا انها ظلت جميعها سالكة بعد ان سارعت ورش البلديات إلى معالجة الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غزارة المتساقطات أدت إلى سيول وانهيارات على جانبي الطرقات في منطقة حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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