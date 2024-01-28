مطرانية طرابلس المارونية: الخوري جوزيف البيسري ممنوع من ممارسة الكهنوت

اشارت أمانة سر مطرانية طرابلس المارونية، في بيان الى انه "إستنادا الى تقرير لجنة التحقيق التي شكّلها سيادة المطران يوسف سويف رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، في 30 آب 2023، للنظر بالقضية المسلكية المنسوبة للخوري جوزيف البيسري، وبناءً على ما تبين حتى الآن من نتائج، وانطلاقاً من التوصية التي رفعتها لجنة التحقيق بتاريخ 25 كانون الثاني 2024، وعملاً بالقوانين الكنسيّة المرعية الإجراء".

وأضاف البيان، "جدّد راعي الأبرشية قراره السابق الصادر بتاريخ 17 آب 2023 ، فأصدر في 26 كانون الثاني 2024 ، قرارًا حمل الرقم YAS15/2024 ، يقضي بمنع الخوري جوزيف البيسري من ممارسة أي أعمال كهنوتية ورعوية عامة لفترة زمنية إضافية غير محددة، يخضع خلالها للإجراءات التي تفرضها القوانين الكنسية".

وأردف، "يدعو سيادة راعي الأبرشية، أبناء رعية سيدة الغسالة ورعايا القبيات، وجميع أبناء الأبرشية الأحباء، لرفع الصلاة من أجل تجديد الإيمان والتمسك بالقيم الروحية والإنسانية التي تعلمها كنيستنا، كما ويشدد على أن تؤول كل المجريات المتعلقة في هذه القضية الى إظهار الحق وتحقيق العدالة".