افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين لا يزال يخيم هذا الصباح ومنذ منتصف الليل الفائت على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة"، لافتا الى ان "هذا الهدوء خرقه ليلا الطيران الحربي الاسرائيلي التجسسي فوق المنطقة في طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي خرقته طلعات استكشافية لمسيّرات إسرائيلية فوق حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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