شرطة بلدية القاع احبطت بالتعاون مع المزارعين سرقة دراجة نارية ومعدات زراعية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في البقاع، بأن "شرطة بلدية القاع، أحبطت بالتعاون مع المزارعين، سرقة دراجة نارية وغطاس مياه ومعدات زراعية، بعدما سرقها ح.ع.ع (سوري الجنسية) من أحد المشاريع الزراعية، محاولا بيعها لأحد تجار الخردة ،وبعد ما كشف أمره، هرب الى الاراضي السورية، تاركا المسروقات وراءه . وسلمت البلدية المحروقات لأصحابها بعد التأكد من مالكيها".

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