عبد اللهيان: استقرار الأمن بالشرق الأوسط والبحر الأحمر سيكون لصالح الجميع وسنواصل جهودنا

اكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان أن "الحرب في غزة ليست الحل، ويمكن أن تزعزع الأمن، وفي هذه الحالة سيتضرر الجميع"، لافتا الى ان "استقرار الأمن بالشرق الأوسط والبحر الأحمر سيكون لصالح الجميع، وسنواصل جهودنا عبر الحلول السياسية".

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