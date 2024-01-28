اخبار العالم

"أسود الرافدين" بالطقم الأبيض في مواجهة الأردن يوم غد (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر "أسود الرافدين" بالطقم الأبيض في مواجهة الأردن يوم غد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480133-638420304317768933.jpg

2024-01-28 | 10:18

"أسود الرافدين" بالطقم الأبيض في مواجهة الأردن يوم غد (صور)

561 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطنيّ العراقي الطقمَ الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقم الأحمر الكامل وحراسه باللون الأسود، خلال عقد المؤتمرُ الفنيّ للمباراة.

الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المؤتمرُ الفنيّ صباح اليوم الأحد، والخاص بمباراةِ المنتخب الوطنيّ العراقي والأردن عقد في ستاد خليفة الدوليّ، ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطنيّ محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمني عمر كاظم.

وتقرر أثناء المؤتمر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقم الأحمر الكامل وحراسه باللون الأسود، وفقا للبيان.

الصور:

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا