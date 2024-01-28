انت الان تتابع خبر من نينوى.. رئاسة اركان الجيش تبدأ أولى اعمال اللجنة المشتركة مع الامريكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله الى محافظة الى نينوى اليوم الاحد، وعقد مؤتمرا امنيا موسعا لتقييم الوضع الامني في المحافظة.

وضم الاجتماع قادة العمليات والفرق والاجهزة الامنية في المحافظة يرافقه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية.



واختار يار الله محافظة نينوى باعتبارها المحافظة التي كانت الأكثر تضررا من تنظيم داعش الإرهابي الذي احتلها بالكامل، حيث تأتي الزيارة لتقييم القدرات الأمنية العراقية، ضمن سياق تحول المهام بين القوات العراقية والتحالف الدولي، بعد اعلان انطلاق اللجنة الأمنية العليا المشتركة "الامريكية-العراقية" التي ستهدف لتقييم القدرات الأمنية ومدى خطر داعش، للتوصل الى مدى احتياج العراق للتحالف الدولي من عدمه.