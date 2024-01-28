رئيس أفريقيا الوسطى يلتقي بالبابا فرانسيس لإجراء محادثات حول التعاون والدبلوماسية

ياسر رشاد - القاهرة - التقي فوستين أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي، بالبابا فرانسيس خلال زيارته للفاتيكان أمس السبت.

ناقش أرشانج، مع البابا فرانسيس، الوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي من أجل الصالح العام للأمة.

واحتلت العلاقات بين الكرسي الرسولي وجمهورية أفريقيا الوسطى مركز الصدارة، إلى جانب مناقشة الدور المؤثر الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية داخل البلد.

قدم البابا فرانسيس للرئيس تواديرا، تمثالا برونزيا ذا مغزى بعنوان "الحوار بين الأجيال" ، إلى جانب عدة مجلدات من الوثائق البابوية ورسالة هذا العام من أجل السلام.

جاءت زيارة الرئيس تواديرا إلى الفاتيكان في سياق رحلته الأوسع إلى إيطاليا ، حيث كانت المناقشات جارية بين روما والدول الأفريقية ، وسط القمة الإيطالية الأفريقية.

وقالت لوكالة فرانس برس، إن الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة بانكروفت جلوبال ديفيلوبمنت تجري مناقشات مع جمهورية إفريقيا الوسطى، في حين أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، التي تأسست في البلاد في عام 2018، في طور إعادة التنظيم.

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، نفت خدمة الاتصالات التابعة لبانكروفت نشرها في بانغي، لكنها اعترفت بوجود اتصالات مع نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

"ابتداء من يوليو ، وافق بانكروفت على إطار لمناقشة الأنشطة المستقبلية المحتملة مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، هذا كل شيء»، قالت المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني.

في 23 ديسمبر/كانون الأول، بث راديو نديكي لوكا تسجيلا أوضح فيه المتحدث باسم الرئاسة، ألبرت يالوكي موكبيم، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تقوم "بعمل لتنويع علاقاتها" من حيث الأمن.

كجزء من إعادة بناء الجيش الوطني ، دعونا الشركاء بما في ذلك الاتحاد الروسي وأنغولا والمغرب وغينيا الذين يساعدوننا في تدريب جنودنا.

كما تعرض الولايات المتحدة على جمهورية أفريقيا الوسطى تدريب جنودها ، سواء على أرض إفريقيا الوسطى أو على الأراضي الأمريكية. "

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء حول الوجود الفعلي بالفعل لبانكروفت، لم يؤكد موكبيمي ذلك، وقال "تدريب جيشنا يبقى أولويتنا، لكن "جوهر المسألة ، لست في وضع يسمح لي بالحديث عنها".

وصل مئات المرتزقة من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2018 ، رسميا لتدريب الجيش ، وفقا لموسكو. في نهاية عام 2020 ، تم تعزيز النظام للحد من هجوم المتمردين على بانغي.

رافق صعود القوة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى عار فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة ، على خلفية تنامي المشاعر المعادية لفرنسا. أثبتت فاغنر نفسها كواحدة من الشركاء الأمنيين الرئيسيين للحكومة وغادر آخر الجنود الفرنسيين البلاد في ديسمبر 2022.

ومع ذلك، دخلت المجموعة الروسية الكبريتية اليوم مرحلة إعادة التشكيل منذ تمردها المجهض في روسيا في يونيو ووفاة مؤسسها إيفجيني بريغوجين في أغسطس.

وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية اليومية ، عرضت واشنطن على جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقية أمنية في نهاية عام 2022 للرئيس تواديرا مقابل النأي بنفسها عن فاغنر. ولم تؤكد واشنطن ولا بانغي ذلك.

في اتصاله مع وكالة فرانس برس، نأى بانكروفت من جانبه بنفسه عن السلطات الأمريكية. "هناك مقالات تخلط بين بانكروفت وسياسات حكومة الولايات المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى إنهم مخطئون. "

وتحدد المجموعة على موقعها على الإنترنت أن "أكبر مساهم في أنشطة بانكروفت هو وزارة الخارجية الأمريكية".