خلال قداس الأحد.. هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية التركية عن وقوع هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية في مدينة إسطنبول، خلال قداس يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

فيما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص.

وبحسب وكالة سبوتنيك ذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم.

وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة )". "

وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا “يشاركان” في صلاة الأحد. وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.