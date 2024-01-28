وزير العدل التركي: مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا بشأن الهجوم المسلح على الكنيسة الإيطالية في اسطنبول

اعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، أن "مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا بشأن الهجوم المسلح على الكنيسة الإيطالية في اسطنبول".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تركية بـ"مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة "سانتا ماريا" خلال قداس اليوم الأحد في مدينة اسطنبول بتركيا".

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، "لقد بدأت الجهود من أجل ألقاء القبض على المهاجمين".