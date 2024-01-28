وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة اليوم، نظيره المصري سامح شكري، قبيل اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزيري الخارجية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك ترأّس وزير الخارجية ووزير الخارجية المصري اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

حضر الاجتماع التشاوري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.