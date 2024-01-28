"ضامن" تهدف لعقد شراكات مع مؤسسات حكومية ومالية خلال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

كشفت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، عن استراتيجيتها للعام الجديد 2024، والتي تستهدف من خلالها تطوير وتغيير الطريقة التي يجري بها الأفراد المعاملات الرقمية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الشمول المالي، بحسب بيان صحفي صادر عنها اليوم.

وقال سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، إن الشركة حريصة على فتح آفاق جديدة في مجال الدفع الإلكتروني، من خلال رؤيتها الاستراتيجية.

وأوضح أن استراتيجية الشركة في عام 2024 ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي: " تعزيز تجربة العملاء، ودعم الشمول المالي، ودفع التقدم التكنولوجي".

وذكر أن الشركة تعمل على إضافة ميزات ووظائف مبتكرة في خدماتها لتبسيط عملية الدفع الإلكتروني، وذلك استناداً لقطاع البحث والتطوير بالشركة.

وقال الملاح إن الشركة تستهدف عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية لتطوير حلول من شأنها تمكين العملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي في السوق المصري.

وكشف الملاح عن إطلاق الشركة لتطبيق "ضامن" الذي يتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المالية بسرعة وسهولة وأمان، مشدداً على تركيز "ضامن" على الاستثمار في البحث والتطوير.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن" إلى تطلع شركته إلى تمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء الجمهورية، وخلق مستقبل تكون فيه المعاملات الرقمية سلسة وآمنة ومتاحة للجميع