ناشطتان في مجال المناخ تلقيان الحساء على الموناليزا بمتحف اللوفر بباريس

ألقت ناشطتان معنيتان بمكافحة تغير المناخ حساء على الزجاج الواقي المثبت أمام لوحة الموناليزا الشهيرة في متحف اللوفر بباريس اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة امرأتين تلقيان حساء أحمر اللون على التحفة الفنية التي رسمها ليونارد دافنشي وسط شهقات المتفرجين. وصاحت الناشطتان بالفرنسية "ما هو الأهم؟ الفن أم الحق في الحصول على نظام غذائي صحي ومستدام؟".

وانحنت الاثنتان أسفل حاجز أمني للاقتراب قدر الإمكان من اللوحة، واقتادهما حراس الأمن في متحف اللوفر بعيدا.

وتمثل الناشطتان منظمة "ريبوست أليمونتير" الفرنسية أي الاستجابة الغذائية. وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه إن الاحتجاج يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة حماية البيئة ومصادر الغذاء.

واستهدف العديد من الناشطين الفن لرفع مستوى الوعي بشأن تغير المناخ في السنوات القليلة الماضية.