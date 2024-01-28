نقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين اميركيين بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية. واوضح المسؤولون الاميركيون، بحسب الشبكة، بانه "سيكون هدف الخطوة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص الهجوم على قطاع غزة". ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين بان "البنتاغون يراجع طلبات الأسلحة التي تريدها إسرائيل لاستخدامها في الضغط، حيث يجري بحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل وذخائر أخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر NBC عن مسؤولين: إدارة بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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