الحاج حسن: مشروعنا السياسي لا ينفصل عن مشروع المقاومة ومستعدون لكل الاحتمالات

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "العدو الصهيوني ورغم حرب الإبادة التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، لم يحقق أي هدف، وإن موقف المقاومة في غزة واضح، لا تبادل للأسرى قبل وقف إطلاق النار ووقف العدوان الصهيوني الهمجي".

وأكد الحاج حسن، خلال لقاء سياسي نظمه فرع العلاقات العامة لـ"حزب الله" في قطاع بريتال، على "استمرار المقاومة في لبنان في إسناد غزة ومقاومتها، والمقاومة مستعدة لكل الاحتمالات"، لافتاً الى أن "مشروعنا السياسي لا ينفصل عن مشروع المقاومة، فال​سياسة​ في خدمة المقاومة، والمقاومة في خدمة الناس، وعلينا رص الصفوف حول المقاومة ومشروعها، ومعالجة ما أمكن من الامور التي تحتاج الى معالجة، ومن واجبنا التواصل مع كل الناس".

وأشار إلى "ازدياد التعاطف اوروبيا وغربيا مع القضية الفلسطينية"، معتبراً أن "تطوراً سلبياً تمثل بقيام عدد من الدول الأوروبية بايقاف المساعدات الممنوحة لمنظمة الأونروا، وهذا يشكل حصاراً اقتصادياً، يساهم في تجويع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "من مصلحتنا الوطنية في لبنان منع العدو الصهيوني من تحقيق أهدافه في غزة، فأول هدف يسعى العدو الى تحقيقه هو تهجير أهالي غزة".

وتطرق الحاج حسن إلى موضوع الرئاسة في لبنان فرأى أن "الأزمة سياسية وليست دستورية، وليس أمامنا سوى الحوار لنصل إلى حلول لكل أزماتنا السياسية والاقتصادية والمعيشية".