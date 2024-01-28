وزارة الدفاع البريطانية: سفينة حربية صدت هجوما بطائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

اعلن مسؤولون بريطانيون إن السفينة الحربية البريطانية "دايموند" صدت أمس السبت هجوما عليها بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم، "دمرت "دايموند" باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر طائرة مسيرة استهدفتها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها".
وأضاف البيان "هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".
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