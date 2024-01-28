انت الان تتابع خبر بينها "تصفية جسدية".. لجنة برلمانية تعلن تعرضها لتهديدات من شركة متعاقدة مع الخطوط الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "انطلاقًا من دورنا الرقابي وحرصنا على مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة كان لنا اليوم زيارة لشركة الخطوط الجوية العراقية وبتكليف من رئاسة لجنة النقل والاتصالات النيابية وتحديدا لمتابعة عقد شركة منسز-البرهان حيث اصبحت مثار جدل وشبهات فساد".وبينت، أنه "اثناء الاجتماع مع مدير شركة الخطوط الجوية "استاذ مناف" وبحضور ممثل شركة منسز البرهان في العراق سعد الخفاجي تم التجاوز والتطاول على السلطة التشريعية بصورة عامة وعلى لجنة النقل بصورة خاصة بمجرد سؤالنا عن تنفيذ بعض بنود العقود بدأ التجاوز والتطاول من جانبه مما اضطررنا الى انهاء الاجتماع والوضع وصل للتهجم على النواب وختمها بالتهديد بالتصفية الجسدية بحضور مدير الخطوط الجوية العراقية الذي اوكل ادارة الاجتماع لممثل شركة منسز مما يعد انحياز لشركة منسز وبحضور مدير القسم القانوني وقسم العقود في شركة الخطوط".

وأتم البيان، "نحن بدورنا سوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية وفق الصلاحيات التي منحها لنا الدستور".

