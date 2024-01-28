محطة للطاقة الكهرومائية صينية الصنع تضيء كينشاسا

ياسر رشاد - القاهرة - لعبت الشركات الصينية ، وخاصة Sinohydro ، دورا محوريا في بناء محطة Zongo II للطاقة الكهرومائية، في جهد تحويلي لمعالجة القضية المستمرة المتمثلة في عدم كفاية الكهرباء في كينشاسا ، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC).

وبفضل القدرة المركبة المثيرة للإعجاب التي تبلغ 150 ميغاواط، من المقرر أن توفر محطة توليد الكهرباء ربع الكهرباء في كينشاسا، مما يضيء سماء الليل في المدينة بشكل كبير.

بالنسبة للعديد من السكان في كينشاسا ، وخاصة أولئك الذين يقيمون خارج منطقة وسط المدينة ، كانت الليالي مرادفة للظلام حتى الجهود الأخيرة التي بذلها مهندسو الطاقة والكهربائيون الصينيون.

وقد مكن الانتهاء من خط نقل الجهد العالي 220 كيلو فولت من نقل الطاقة من Zongo II إلى المحطة الفرعية في كينسوكا ، ودمجها في الشبكة الوطنية.

يعبر السكان المحليون ، مثل سوزان ، عن فرحتهم وارتياحهم ، مسلطين الضوء على التأثير الإيجابي للكهرباء على حياتهم اليومية.

لم يؤد مصدر الطاقة المكتشف حديثا إلى تحسين الظروف المعيشية فحسب ، بل سهل أيضا الأعمال التجارية ، كما يشهد صاحب المتجر مانوانا ميسيونو روجر على الصعوبات التي واجهتها في الماضي والتغيير الإيجابي الناجم عن توافر الكهرباء.

أعرب ممثلو شركة الكهرباء الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتياحهم للجهود المستمرة التي يبذلها المهندسون والفنيون الصينيون ، معربين عن توقعهم لاستمرار التعاون لتعزيز إمدادات الطاقة في كينشاسا.

وأعرب كيمبوما أنجيليكو، المدير العام لمحطة زونغو الثانية لتوليد الطاقة، عن تفاؤله بشأن المشاريع المستقبلية وقدرتها على دفع عجلة التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال توفير الكهرباء لجزء كبير من السكان.

تقف منشآت الطاقة التي بنتها الصين كمنارة للتقدم ، وتضيء الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا وكهربة لكينشاسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.