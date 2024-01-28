شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: تعبير حقوق الإنسان من حوالى 8 سنوات كان "شتيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعبير حقوق الإنسان من حوالى 8 سنوات كان إعلاميا "شتيمة"، والتعامل مع حقوق الإنسان كان كأنها تهمة أو سبة، لنجد عام 2021 رئيس الدولة المصرية بنفسه يقف فى مؤتمر يعلن فيه عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهذا تطور غير مسبوق.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حاليا نشهد أهمية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز الأمثلة الموضحة على مدى أهمية ملف حقوق الإنسان حاليا، حيث أن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" بحضور الدكتور عصام شيحة والنائب محمد عبد العزيز