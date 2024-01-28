انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لعدد المعتقلين الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار نادي الأسير بأنه بين "المعتقلين سيدة من قلقيلية وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين والخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله، والقدس".

وأضاف النادي في بيانه أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات".



وبحسب نادي الأسير "اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 230 فلسطينيا".