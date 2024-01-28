رئيس إريتريا يشارك في القمة الأفريقية الإيطالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، إن الرئيس أسياس أفورقي ووفد مرافق له، غادر إلي روما، للمشاركة في القمة الأفريقية الإيطالية.

وأضاف جبرميسكل، أن القمة الأفريقية الإيطالية تستمر لمدة يومين، لمناقشة تعزيز الشراكة المتكافئة التعاون في مجالي :" الأقتصاد والبنية التحتية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والانتقال والتدريب المهني والثقافى".

القمة الإفريقية الإيطالية

ستنطلق القمة الأفريقية الإيطالية في عاصمة روما، يومي 28و29 الجاري، برئاسة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ومشاركة كبار المسؤولين الإيطاليين تكتسب اهمية خاصة.

حيث تعتزم إيطاليا تقديم خطة متكاملة للتعاون والتنمية في افريقيا بالتعاون مع مصر والدول الأفريقية الفاعلة في القارة، وبالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية هى : أمن الطاقة، التعاون الاقتصادى، البنية التحتية، الأمن الغذائى، التدريب المهنى، الهجرة والقضايا الامنية.

ومصر تطلع للعمل المشترك مع ايطاليا الصديقة وللتعاون المتعدد الأطراف البناء في القارة الأفريقية وتبادل الخبرات في اطار الخطة الايطالية المزمع اطلاقها خلال المؤتمر والمعروفة باسم "خطة ماتيو" التى تم بلورتها بعناية ودقة داخل المؤسسات الإيطالية المعنية على مدار العام الماضى وتتضمن جوانب ومشروعات طموحة للغاية للتعاون البناء والشراكة المتبادلة المنافع مع القارة الأفريقية.



