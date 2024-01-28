البرهان من الجزائر: السودان تتعرض إلى مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بدور الجزائر في دعم ومساندة القضية السودانية.

جاء ذلك علي هامش، لقاءه مع عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، خلال زيارته الرسمية للبلاد.

وقال البرهان، إن السودان تتعرض إلي مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، معربًا عن سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية.

توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل 2023، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.

وتكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد"، في 18 يناير الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.

يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرةً أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية، ووجّهت دعوة لحميدتي، دون التشاور مع الخرطوم.