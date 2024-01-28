صحيفة أمريكية تكشف: اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة بمشاركة مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار فى غزة بمشاركة مصر.

وقالت الصحيفة، إن المفاوضين الساعين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بمشاركة مصر، يقتربون من اتفاق بشأن الأسرى من شأنه أن يوقف القتال فى غزة لمدة شهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين المصريين والأمريكيين والقطريين قد وضعوا مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التى قدمتها إسرائيل وحماس فى الأيام العشرة الماضية فى إطار عمل أساسى سيكون موضوع للمحادثات التى تجرى فى باريس اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه فى حين لا تزال هناك خلافات هامة يجرى العمل عليها، إلا أن المفاوضين متفائلون بحذر من أن الاتفاق النهائى فى متناول اليد، وفقا لمسئولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودة تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس على مراحل مقابل وقف الهجوم العسكرى الإسرائيلى لحوالى شهرين. ويمكن إتمام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.