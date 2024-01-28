هجمات الحوثيين فوضى صغيرة بتكاليف كبيرة

تشكل هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر صدمة أخرى للتجارة العالمية، حيث تجبر سفن الشحن التي تبحر في المياه التي تربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، على الابتعاد عن قناة السويس والمرور حول الطرف الإفريقي. ويتسبب هذا في ارتفاع التكاليف ــ في وقت لا يزال يتعين على العالم أن يتغلب على عودة التضخم.

وتسببت الهجمات أيضا في توقف مصانع السيارات في بلجيكا وألمانيا عن العمل، وأخرت خطوط أزياء الربيع في متجر بريطاني شهير. وأصبحت شركة ماريلاند التي تصنع مستلزمات المستشفيات لا تعرف متى تتوقع الحصول على قطع الغيار من آسيا.

وقال ريان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت لإدارة سلسلة التوريد: «ما يحدث الآن هو فوضى قصيرة المدى، والفوضى تؤدي إلى زيادة التكاليف».

إعادة التخطيط

وبين بيترسن، أن «كل سفينة يتم تغيير مسارها تحتوي على 10000 حاوية، وينتج عن ذلك التغيير الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها لإعادة التخطيط لكل رحلة من رحلات الحاويات هذه».

ومما يزيد من حالة الهرج والمرج في الشحن العالمي ما يطلق عليه بيترسن «الضربة المزدوجة»، فالمرور عبر ممر تجاري مهم آخر ــ قناة بنما ــ مقيد بسبب انخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف. لذا يشير إلى إن تعطيل تجارة البحر الأحمر لمدة عام قد يؤدي إلى ارتفاع تضخم السلع بنسبة تصل إلى 2%، مما يزيد من الألم بينما يعاني العالم بالفعل من ارتفاع أسعار البقالة والإيجارات وغيرها. وقد يعني ذلك أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الاقتصادات.

نكسة الشركات

وفي الوقت الحالي، وبسبب هجمات الحوثيين تنتظر شركة Man & Machine في منطقة لاندوفر الكبرى بولاية ماريلاند شحنة من تايوان والصين الكبرى ولا يوجد لديهم أي فكرة عن موعد وصول المنتجات، وهو ما يشكل نكسة تلو الأخرى للشركة، التي تصنع لوحات المفاتيح والملحقات القابلة للغسل للمستشفيات والعملاء الآخرين. وعادةً ما يحصل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليفتون بروماند على شحنة من المكونات مرة واحدة تقريبًا في الشهر، ولكن الشحنة الأخيرة، التي غادرت آسيا قبل أربعة أسابيع، تأخرت. وقد تم إغلاق الطريق الطبيعي – الذي يستغرق ثلاثة أسابيع عبر قناة السويس – بسبب هجمات الحوثيين.

ولم تنجح عملية إعادة التوجيه إلى قناة بنما أيضًا، فقد تعثرت الشحنة هناك بسبب الفوضى المرتبطة بالجفاف. والآن، يتعين عليها عبور المحيط الهادئ إلى لوس أنجلوس، ثم القدوم بالشاحنة أو القطار إلى ماريلاند.

توقف الإنتاج

وتشهد الصناعات الأخرى متاعب مماثلة، حيث اضطرت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى إغلاق مصنعها بالقرب من برلين بسبب تأخير الشحنات.

وأوقفت شركة السيارات السويدية المملوكة للصين فولفو خط تجميعها في مدينة غنت ببلجيكا، حيث تصنع سيارات ستيشن واغن وسيارات الدفع الرباعي، لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر أثناء انتظار جزء رئيسي لناقل الحركة.

وتوقف الإنتاج في مصنع شركة سوزوكي موتور كورب في المجر لمدة أسبوع بسبب التأخير في الحصول على المحركات وأجزاء أخرى من اليابان.

وحذرت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر من أن الاضطراب سيؤدي إلى تأخير مجموعات الملابس الربيعية والسلع المنزلية الجديدة التي كان من المقرر تسليمها في فبراير ومارس. وقال الرئيس التنفيذي ستيوارت ماشين إن مشكلة البحر الأحمر «تؤثر على الجميع وهو أمر نركز عليه بشدة».

وقال ستيف لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، إن ما يقرب من 20% من الملابس والأحذية المستوردة إلى الولايات المتحدة تصل عبر قناة السويس. أما بالنسبة لأوروبا، فإن التأثير أكبر: 40% من الملابس و50% من الأحذية تعبر البحر الأحمر.

وقال لامار: «هذه أزمة لها آثار عالمية على صناعة الشحن البحري».

ارتفاع التكلفة

واعتبارًا من 19 يناير، تقول شركة Flexport، إنه سيتم تحويل ما يقرب من 25 % من سعة الشحن العالمية من البحر الأحمر، مما يضيف آلاف الأميال وأسبوعًا أو أسبوعين إلى الرحلات.

وارتفعت تكلفة شحن حاوية قياسية طولها 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا من أقل من 1500 دولار في منتصف ديسمبر إلى ما يقرب من 5500 دولار. ويعد نقل البضائع الآسيوية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر تكلفة وفقًا لمنصة حجز الشحن Freightos.

الأمن الغذائي

كما تباطأ الطلب العالمي - ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وجزئيا إلى تعثر الاقتصاد الصيني القوي.

لذا حذر جان هوفمان، خبير الشحن في الأمم المتحدة، من أن عقبات الشحن في البحر الأحمر تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي من خلال إبطاء توزيع الحبوب إلى أجزاء من إفريقيا وآسيا، التي تعتمد على القمح من أوروبا ومنطقة البحر الأسود. بل إن الأمر قد يكون أسوأ إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

تعديات الحوثيين في البحر الأحمر:

- شنوا منذ نوفمبر الماضي ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس.

- ردت الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات ضد أهداف للحوثيين، لكن المتمردين واصلوا هجماتهم.

- منذ أن بدأت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر توقف اللاعبون الرئيسيون في صناعة الشحن مؤقتًا عن استخدام قناة السويس المصرية.

- قناة السويس ممر مائي حيوي يربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر وطريق حيوي للطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.

- حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42 % خلال الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين.