القوات المُسلحة المغربية تعترض قاربًا للهجرة غير المشروعة عليه 52 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن عناصرنا المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت اليوم الأحد، على بعد 153 كم جنوب منطقة العركوب، قاربًا كان يعتزم التوجه لجزر الكناري وعليه 52 شخصًا من إفريقيا جنوب من بينهم امرأتين أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحربية.

وأوضحت القيادة للقوات المسلحة المغربية في بيان اليوم أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

سفينة حربية بريطانية تصد هجومًا بطائرة مُسيرة للحوثيين

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم بنجاح إحباط هجوم شنته جماعة الحوثيين اليمنيين بطائرة مُسيرة بدون طيار على سفينة حربية بريطانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليومالأحد- أن السفينة البريطانية المعروفة بـ "إتش إم إس دايموند" استخدمت نظام الصواريخ المُسمى بـ "سي فايبر" لإسقاط الطائرة المُسيرة التي استهدفت السفينة بصورة غير قانونية، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوزارة إن هذه الهجمات غير المُحتملة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، موجهة الشكر لطاقم السفينة "إتش إم إس دايموند" الذين وصفته بـ "الشجاع".