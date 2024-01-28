شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالنهوض بخدمات التأمين الصحى وتوفير المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، جلسة استماع تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة" لمناقشة ما أثير من ملاحظات عن بعض أوجه القصور المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على الأسس والقواعد التي بناءً عليها يتم إدراج محافظة دون الأخرى ضمن المنظومة.

وتأتى الجلسة في ضوء نظر واستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد دندش، محمود عبدالسميع الشامي، أمل عصفور، ضياء الدين داود، محمد طلبة، محمد عوض السيد، على البدرى الملاوى، محمد بهجت الصن، زينب السلايمى، أحمد فرغلي، محمود نجيب مشعل، حميد سليمان وجمال عبيد محمد.

وطالب مقدموا طلبات الإحاطة النهوض بمستوى الخدمات وتوفير كافة الخدمات والرعاية الطبية على صعيد المحافظات التى يشملها نظام التأمين الصحى الشامل، وأن يكون هناك ضوابط خاصة لتقديم الخدمة وميكنة خدمات التأمين الصحى 100%.

وشدد أعضاء مجلس النواب مقدمة طلبات الإحاطة على أهمية مشروع التأمين الصحى لعلاقته بشمل مباشر مع المواطنين ومن ثم النهوض بمستوى الخدمة أمر ضرورى، وحل أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة فى بعض المستشفيات.

وانتقد مقدموا طلبات الاحاطة عجز المستلزمات الطبية، مشددين على ضرورة إعادة تأهيل العاملين فى المنظومة الطبية بما يتواكب مع متطلبات العصر.